قمة مرتقبة بين "السيسي" و"أبو مازن".. اعرف التفاصيل



وقال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إن هناك لقاء قمة سيجمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين فى إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ماذا ستشهد القمة المرتقبة بين الرئيسان؟



الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أكد الرئيس محمود عباس سيجتمع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في القاهرة، وذلك لإطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.



أهداف القمة المصرية الفلسطينية



وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن القمة المرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تأتي في وقت شديد الحساسية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والتي تستوجب أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى بين القادة العرب وتوحيد الصف؛ من أجل الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مساعي مصر الدائمة والمستمرة للوقوف خلف الشعب الفلسطيني في قضيته، مؤكدًا أن مصر تقف قلبًا وقالبًا مع الفلسطينيين وتُقدم كل سبل الدعم لهم كونهم شعبًا عربيًا شقيقًا يربط مصر بهم تاريخ عريق وجذور ممتدة، لافتًا إلى أن مصر مع إحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل يُحافظ للفلسطينيين على أرضهم.



ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مساء الأحد، إلى مصر، في زيارة رسمية، ويرافق الرئيس الفلسطينى فى الزيارة رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

تعقد اليوم قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تخص الدولة الفلسطينية، وما يخدم أهالي غزة ومصلحة فلسطين.لقاء مرتقب بين "السيسي" وأبو مازن