كاتب مذكرات نادية لطفى يعلن عن موعد طرحها ويؤكد: بكت عند اتهامها بالعمالة لإسرائيل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف أيمن الحكيم كاتب مذكرات الفنانة الراحلة نادية لطفى، عن موعد طرح مذكراتها، مُشيرًا إلى أنها سيتم طرحها في الذكرى الأولى لها، وتحديدًا في شهر فبراير المقبل.


وأكد أيمن الحكيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي أنه عندما نشرت إحدى الجرائد الإسرائيلية قائمة عن الفنانات العميلات لإسرائيل وأضافت بينهم اسم الفنانة نادية لطفي، أصيبت بإنهيار شديد، وقالت له وقتها: "ياريتهم طعنوني في شرفي ولا اتهمت بالعمالة لإسرائيل".

وأشار أيمن الحكيم إلى أن الفنانة الراحلة نادية لطفي كانت وطنية بدرجة كبيرة، مُوضحًا أنها لم تكن
تُعاني من مرض الزهايمر، وكانت تتذكر كل شىء لاَخر لحظة في عمرها.

وولدت الفنانة نادية لطفي فى حس عابدين بالقاهرة عام 1938 لعائلة متوسطة من أب صعيدي يعمل محاسب وأم من محافظة الزقازيق، وتعلمت في المدرسة الألمانية بالقاهرة وكانت ترسم وتكتب روايات قصيرة، وكانت الصدفة وراء دخولها مجال التمثيل، حيث أنها في إحدى السهرات الإجتماعية التقت بالمنتج رمسيس نجيب الذي اختارها عام 1958لفيلم "سلطان" مع الفنان الراحل فريد شوقي.

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