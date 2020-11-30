تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة وست هام بالبريميرليج

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وست هام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : مارتينز.
خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.
خط الوسط: دوجلاس لويز، كونر، ماكجين.
خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.

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