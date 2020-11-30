تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة وست هام بالبريميرليج

يواجه اليوم الاثنين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وست هام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.









وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي : مارتينز.

خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، كونر، ماكجين.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.



