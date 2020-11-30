ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 500 قرص مخدر ونصف كيلو حشيش واستروكس بالقناطر وشبرا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الإثنين، 3 عاطلين بالقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، بحوزتهم 500 قرص مخدر، ونصف كيلو حشيش واستروكس، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

كانت المعلومات السرية، قد وردت إلى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بترويج 3 من العاطلين الأقراص المخدرة والحشيش والأستروكس، على المتعاطين بالقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، فكلف اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بسرعة القبض على المتهمين.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدمان أسامة مشهور رئيس مباحث القناطر الخيرية، وأحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين "م.ع" 28 عامًا، عاطل ومقيم المطرية – القاهرة، وبحوزته حوالي 500 قرص مخدر، ومبلغ مالي 305 جنيه، وهاتف محمول.

وجرى ضبط "م.ص" 28 عامًا، عاطل، ومقيم المطرية القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 250 جرام ومبلغ مالي 220 جنيه وهاتف محمول، وضبط "ف.م" 29 عامًا، عاطل، ومقيم بيجام، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 250 جرام، ومبلغ مالي 250 جنيها وهاتف محمول.

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