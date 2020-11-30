"بنتعلم منك كيفية رد الإساءة بالمعروف".. كمال منصور يدعم أحمد بدير بعد تعرضه للتنمر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه المخرج كمال منصور رسالة مليئة بالحب للفنان أحمد بدير، بعد تعرضه للتنمر من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر كمال منصور صورة للفنان أحمد بدير، وعلق عليها قائلاً :"الأستاذ الفنان والنجم الكبير أوي أحمد بدير، حابب أقول كلمتين فى حقك بصراحة أولاً أنا شخص من عشاقك كنجم لك تاريخ شرف لكل من عمل معك كفنان وشرف لكل من اقترب منك كإنسان وشرف ليا إني اتعرفت عليك عن قرب فى العمل وفى الحياة وللأسف أصبحت الأخلاق الرفيعه نادرة فى هذه الأيام".

وتابع كمال منصور قائلاً :" لكن كل ما استطيع أن اقوله لك كأستاذ أنت نجم تستحق من كل جمهورك ومعجبينك وأنا منهم كل الاحترام والتبجيل لشخصك ولأسرتك، وأحب أقول لأسرتك الكريمة يا بختكم بوجود هذا الرجل بينكم، ربنا يخلهولكم ودائمًا يفضل يعطي في الفن وفي الحياة، وأحنا بنتعلم منك دروس في الأخلاق وفي كيفية رد الإساءة بالمعروف، شكرًا أستاذ أحمد بدير الفنان والإنسان".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج كمال منصور الدرامية هو مسلسل" أبو العروسة"، وهو من
ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف.

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