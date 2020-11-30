تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
حذرت هيئة البلاد منذ الصباح الباكر شبورة كثيفة، حيث تشهد على الطرق على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، خاصة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وتتسبب الشبورة فى انخفاض الرؤية الأفقية، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين توخى الحذر والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة.

ويشهد اليوم الإثنين،  شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة،  وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة،  وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يسود طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 18 ساعة

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 20 ساعة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 13 ساعة

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!