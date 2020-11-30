مباريات ساخنة في إفتتاح القسم الثالث بالجيزة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
أسفرت قرعة مباريات المجموعة الخامسة، من مسابقة دوري القسم الثالث، عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى للموسم الجديد الذي سينطلق السبت 5 ديسمبر المقبل. مباريات الأسبوع الأول بالمجموعة الخامسة السبت المقبل.
وحضر مراسم القرعة مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.

مباريات الأسبوع الأول 

1- أبو النمرس مع مستقبل وطن
2- حلوان العام مع العياط
3- أوسيم مع مركز شباب بشتيل
4- جولدي مع القومي
5- كاسكادا مع الصيد
6- أكتوبر مع البدرشين
7- جينيس مع الصف
8- الإتصالات مع المعادي

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 16 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 13 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 16 ساعة

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 20 ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!