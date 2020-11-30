مباريات ساخنة في إفتتاح القسم الثالث بالجيزة

مباريات الأسبوع الأول



1- أبو النمرس مع مستقبل وطن

2- حلوان العام مع العياط

3- أوسيم مع مركز شباب بشتيل

4- جولدي مع القومي

5- كاسكادا مع الصيد

6- أكتوبر مع البدرشين

7- جينيس مع الصف

8- الإتصالات مع المعادي





أسفرت قرعة مباريات المجموعة الخامسة، من مسابقة دوري القسم الثالث، عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى للموسم الجديد الذي سينطلق السبت 5 ديسمبر المقبل. مباريات الأسبوع الأول بالمجموعة الخامسة السبت المقبل.وحضر مراسم القرعة مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.