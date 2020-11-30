مواجهات قوية بالجولة الأولى للقسم الثالث بالدقهلية



وتنطلق مباريات المجموعة العاشرة "الدقهلية" فى الخامس من ديسمبر حيث من المقرر أن ينتهى مباريات الدور الأول بتاريخ ٢٠ فبراير من العام المقبل.



وشهدت القرعة حضور مندوبى الأندية وأسفرت عن المواجهات التالية الجولة الأولى :

1 - نبروة - الخيارية

2- بلقاس - شبان بدواي

3- دقادوس - السنبلاوين

4- منيه سمنود - شربين

5- عمال المنصورة - ميجاسبورت

6- اتحاد المنزلة - بيونيرز

7- كهرباء طلخا - شباب الامير

- مياه الدقهلية "باي"



وشهدت القرعة حضور مندوبى الأندية وأسفرت عن المواجهات التالية الجولة الأولى :

أقيمت قرعة الموسم الكروى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالقسم الثالث والتى يشارك بها ١٥ فريقا هذا الموسم، بمنطقة الدقهلية لكرة القدم .