صلاح عبد الله ينفي مُشاركته في مسلسل "اللعبة 2"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أكد الفنان صلاح عبد الله في تصريحات صحفية له على عدم مشاركته في الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" الذي يقوم ببطولته هشام ماجد، شيكو، رانيا يوسف، مُشيرًا إلى أن هذا الكلام غير صحيح.

وفي سياق آخر، يُشارك صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة" ويجسد خلاله دور والد الفنان أحمد رزق، والمسلسل بطولة آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وتدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .

والجدير بالذكر أن صلاح عبد الله يُشارك أيضًا كضيف شرف في مسلسل "إسعاف يونس"، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجي، بطولة محمد أنور، إيمان السيد، محمد علي رزق، منة عرفة، أحمد محارب.




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