إذا زادت الإصابات ماذا سيحدث فالامتحانات.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن انظمة الامتحانات لكل المراحل التعليمية التي أعلن عنها قائمة ولم تتغير، بالإضافة إلى أن موعد الامتحانات وإجازة نصف العام المحددة من قبل بداية الدراسة كما هي.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ما يثار عكس ذلك هدفة "كسب الفلوس"، حيث هناك أشخاص يسترزقون من الأخبار المغلوطة، مضيفا: "اللي بنقوله بنعمله".

وأضاف وزير التعليم، ولن يكون هناك أبحاث، منوها بأنه إذا تعذر هذا بسبب ظروف الجائحة سيجدون طريقة نظامية أخرى تعتمد على استكمال المنهج، وتقييم الطالب بشكل عادل.

إقرأ أيضا.. 

في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية لتطبيق خطة تفعيل دور التوجيه الفني في التنمية المهنية في مجال مادة التخصص للسادة شاغلي وظائف المعلمين، وذلك على رأس العمل من خلال وحدات التدريب بالمدارس لمعلمي الصفوف (من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي).

وتضمن الخطاب، ضرورة عقد اجتماع للسادة موجهي عموم المواد الدراسية لوضع خطة تدريبية للسادة المعلمين في مادة تخصصهم على مستوى وحدات التدريب بالمدارس بحيث يتم تجميع المعلمين المستهدفين في المادة الدراسية الواحدة في نطاق المربع السكني بحد أقصي أربعة مدارس وذلك بالتعاون مع مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وتشتمل الخطة على أعداد المستهدفين والقائم بالتدريب ومكان وتاريخ وتوقيت عقد حلقات التنمية المهنية بما لا يتجاوز 3 ساعات يوميًا وبحد أقصى 3 أيام لكل مجموعة تدريبية، ويتم إرسالها بعد اعتمادها من مديرى المديريات إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل بدء التدريب.

ويبدأ تنفيذ الخطة في وحدات التدريب بالمدارس اعتبارًا من الأسبوع الأول من ديسمبر 2020 وتنتهي مع نهاية ذات الشهر، ويكون التنفيذ تحت إشراف أقسام التدريب بالإدارات التعليمية، وإدارة التدريب بالمديرية، ويتم رفع تقرير إحصائي معتمد في نهاية التدريب إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين متضمنًا اسم المادة الدراسية وعدد المستهدفين وعدد الحضور وعدد الغائبين.

كما تضمن الخطاب، التنبيه على إدارة التدريب بالمديرية بالقيام بإعداد أدوات قياس أثر التدريب، على أن يقوم الموجه الفني المختص بقياس أثر التدريب باستخدام تلك الأدوات من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة أداء السادة المعلمين، والتنبيه على مسئولي إعداد الجداول المدرسية بضرورة وضع حصة اجتماع مادة لكل تخصص وذلك لتفرع السادة المعلمين لمناقشة ما يتعلق بمادة تخصصهم في تلك الحصة ومتابعة نتائج تلك الاجتماعات.

وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للسادة المتدربين.

أخبار تهمك

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 16 ساعة

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 18 ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!