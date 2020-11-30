أول تعليق من ترامب على إصابة بايدن

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

علق الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على إصابة الديمقراطي جو بايدن في قدمه.

 

وكتب ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، تمنى فيها الشفاء العاجل للرئيس المنتخب، جو بايدن، عقب الاشتباه بإصابة الأخير بكسر بسيط.

 

ونشر ترامب، مقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص الاحترازية، وفقا لمكتبه.

 

وأصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم السبت الماضي، عندما انزلق خلال لعبه مع كلبه، وأعلن مكتبه أن كاحله تعرض لالتواء في انتظار المزيد من التشخيص.

 

وأوضح كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب عن تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.

 

وتابع أوكونور: "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح"، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.

 

وفي بيان لمكتب بايدن، ذكر فيه أن الحادث وقع السبت، وأن الرئيس المنتخب (78 عاما) زار طبيبا للعظام، الأحد، للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.

 

ويذكر أن جو  بايدن، سيصبح أكبر سياسي أمريكي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جو بايدن تعليق ترامب ترامب اصابة جو بايدن

أخبار تهمك

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 15 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 12 ساعة

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. برشلونة يفقد سواريز 15 يوما

"بايدن": "ترامب" يكذب على الأمريكيين

المستشار السابق لترامب: الرئيس الأمريكي في عزلة صحية وليست سياسية أو اجتماعية (فيديو)

تعليق مدير منظمة الصحة العالمية على فوز بايدن بالرئاسية الأمريكية

أبرزها يخص المسلمين.. قرارات مرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

ماذا طلب بايدن من إدارة ترامب؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!