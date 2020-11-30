"سجل بياناتك".. رابط لمعرفة موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020





ينتظر العديد من المواطنين على أحر من الجمر الإعلان رسميا عن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020، لذا نقدم لكم في السطور التالية موعد صرف الدفعة الرابعة، وخطوات تسجيل البيانات والاستعلام عنها.





موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020

من المقرر أن يكون موعد صرف منحة العمالة الغير المنتظمة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، أثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على أنفسهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وينتظر العديد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، معرفة موقفهم وذلك عبر رسالة من القوى العاملة.





استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 بهذه الخطوات وفرت وزارة القوي العاملة عبر موقعها الإلكتروني، خطوات الاستعلام عن الموعد النهائي لمنحة العمالة غير النتظمة، وكذلك أسماء المستفيدين بها، ومن الخطوات ما يلي:

تسجيل الدخول للموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة (اضغط هنا) اضغط علي أيكونه العمالة الغير منتظمة. يقوم الشخص بكاتبة الرقم القومي والمكون من 14 رقم بالكامل والاسم. قم بالضغط علي زر الدخول لعرض النتائج إذا كان من المستفيدين أم لا.



