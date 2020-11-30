"سجل بياناتك".. رابط لمعرفة موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements
"سجل بياناتك".. رابط لمعرفة موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 

ينتظر العديد من المواطنين على أحر من الجمر الإعلان رسميا عن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020، لذا نقدم لكم في السطور التالية موعد صرف الدفعة الرابعة، وخطوات تسجيل البيانات والاستعلام عنها.

موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 
من المقرر أن يكون موعد صرف منحة العمالة الغير المنتظمة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، أثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على أنفسهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينتظر العديد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، معرفة موقفهم وذلك عبر رسالة من القوى العاملة.

استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 بهذه الخطوات
وفرت وزارة القوي العاملة عبر موقعها الإلكتروني، خطوات الاستعلام عن الموعد النهائي لمنحة العمالة غير النتظمة، وكذلك أسماء المستفيدين بها، ومن الخطوات ما يلي:

تسجيل الدخول للموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
اضغط علي أيكونه العمالة الغير منتظمة.
يقوم الشخص بكاتبة الرقم القومي والمكون من 14 رقم بالكامل والاسم.
قم بالضغط علي زر الدخول لعرض النتائج إذا كان من المستفيدين أم لا.

"سجل بياناتك".. رابط لمعرفة موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 

أخبار تهمك

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!