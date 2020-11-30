فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قامت إحدى فتيات التيك توك بتصوير مقطع فيديو في منطقة سقارة الأثرية، حيث ظهرت ترتدي زي مصري قديم وصفه المتابعون بالغير لائق والمثير.

نشرت الفتاة "سلمى الشيمي" على صفحتها الشخصية فيديو لها وهي إحدى المشاركات بالفيديو على تطبيق التيك توك، مقطع فيديو من 19 ثانية وفي خلفيتها هرم "مصطبة" زوسر المدرج، وحصلت الفجر على مقطع الفيديو والذي هاجمه المتابعون ووصفوه بالمثير وتساءلوا عن كيفية دخولها المنطقة الأثرية.

ويُلاحظ من الفيديو أن المنطقة خالية من الزوار تمامًا ويبدو أن الوقت مبكرًا وحاولت الفجر مرارًا وتكرارًا التواصل مع صبري فرج مدير عام منطقة سقارة ولكنه لم يرد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجتذب فيها الآثار المصرية القديمة مشاهير برامج الفيديو القصيرة، حيث تعرض الهرم الأكبر لحادث أكثر فجاجة العام الماضي من شاب وفتاة أجنبيين.

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