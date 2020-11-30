بعد تكريمه من جامعة دمنهور مصطفى درويش:"ما افتكرش إن في أي تكريم هيفرحني زي تكريمي من جامعتي"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت إدارة جامعة دمنهور أمس بتكريم الفنان مصطفى درويش، وذلك عن نجاحاته التليفزيونية الأخيرة، ولاسيما عن دوره في حكاية "ربع قيراط" التي عُرِضت مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل"الإ أنا"، وذلك وسط حضور عدد كبير من طلاب الجامعة والأستاذة.

وأعرب مصطفى درويش عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء تكريمه، وعلق عليها قائلاً :"أسعد لحظات حياتي و ماافتكرش إن في أي تكريم هيفرحني زي تكريمي من جامعتي في مسقط رأسي و أصلي دمنهور".

والجدير بالذكر أن حكاية "ربع قيراط" من تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد حسن، بطولة ريهام عبد الغفور، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد علي رزق، نادية رشاد، سناء يوسف، محمد الصاوي، عبد المنعم رياض.

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