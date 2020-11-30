خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامه 2020 ، ينتظر المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 موعد صرف مستحقاتهم المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم الوزارة بصرف مبالغ شهريه لمن لا يوجد لديهم مصدر دخل أساسي.





وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الذي يتلقون معاش تكافل وكرامه والتي من أهمهما ما يلي:





- ان لا يقل عمر المتقدمين عن عمر 35. - ان يكون المتقدم من المستمتعين بالجنسية المصرية. - ان لا يكون لدي المتقدم عمل او مستفيد من التأمينات الاجتماعية. - ان لا يملك المتقدم لديه راتب يزيد عن 35 جنيه. - ان يكون المتقدم من المقيدين لدي المدارس المصرية. - يمنح هذا المعاش للمطلقات والأرامل التذي لديهم أبناء في سن التعليم ماقبل الجامعي.





معاش تكافل وكرامة 2020.. خطوات الاستعلام بالرقم القومي





- تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا) .

- تسجيل الاسم والرقم القومي.

- التأكد من البيانات المسجلة جيدا.

- الضغط علي زر استعلام.

- سيتم نقلك الي الصفحة الرئيسية المقيد بها جميع التفاصيل الهامة.



