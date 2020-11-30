تفاصيل شخصية منة عرفة في مسلسل "شارع 9"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة منة عرفة في مسلسل "شارع 9"، وتُجسد خلاله دور ابنة الفنانة نيرمين الفقى وهى من الشخصيات المحورية ضمن الأحداث، والمسلسل وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، هدى الأتربي، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة منة عرفة مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل "إسعاف يونس"، وهو من تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي، وهو بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب.



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