بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني تعرض لإصابة جديدة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في إطار منافسات الجولة الـحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.


وأشارت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية إلى أن هازارد تعرض للإصابة في الدقيقة 26 من الشوط الأول ولم يستطع اكمال المباراة لذلك قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سحبه والدفع بالشاب رودريجو جويس بدلا منه.


وألمحت الإذاعة الإسبانية أن التشخيص الأولي للإصابة أنها انزعاج عضلي في الفخذ الأيمن.


وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن هازارد لم يتدرب مع باقي اللاعبين المصابين وأنه فعل ذلك داخل المرافق مع فيديريكو فالفيردي وداني كارفاخال وأن كلا من راموس وأودريوزولا قفزا إلى أرض الملعب على الرغم من تدريبهما بشكل منفرد عن مجموعة اللاعبين المصابين.


وأكدت الإذاعة الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيمة نجح في التغلب بالفعل على المشاكل التي جلبها من ميستايا وتدرب بشكل طبيعي وأن ذلك خبر سار لزيدان, حيث يعاني النجم الفرنسي كثيرا من الإصابات منذ بداية الموسم.

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