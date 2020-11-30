وكيل الحضري يكشف حقيقة تدريبه للنجم الساحلي ويؤكد: قد يعود للعب مرة أخرى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح حازم الحديدي، وكيل أعمال اللاعبين، حقيقة اقتراب عصام الحضري من تدريب حراس مرمى فريق النجم الساحلي التونسي.


وأكد حازم الحديدي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أن عصام الحضري لم يتخذ قراره بشأن هذا الأمر بشكل نهائي.


وأشار إلى أنه من الممكن عودة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، إلى اللعب مرة أخرى.


وتابع: ",شهادتي مجروحة في عصام الحضري وهو أسطورة واللي زيه بيتعمله مطارات بأسمه".

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