طريقة فعالة لتنظيف البوتاجاز من الدهون المتراكمة

لكي يظل البوتاجاز نظيف وخالي من الدهون هناك مجموعة من الخطوات التي عليك اتباعها لتنظيفه من الدهون المتراكمة نظرا لانه أساسي في المنزل ولا تقومي بإعداد الوجبات بدونه لذا احرصي على نظافته جيدا:





- غطي سطح اللبوتاجاز بالخميرة ليلة كاملة ثم قومي فيمابعد بإزالته.

- انقعي عيون البوتجاز في ماء ساخن بالصابون ادعكيهم جيداً لإزالة الأوساخ، وجففيهما سريعا لكي لا يتعرضون للتلف والصدأ.

- نظفي الأسطح الاستانلس ستيل عن طريق استخدام اسفنجة طرية بخليط مكون من الماء الدافئ مع الصابون و٣ ملعقة خميرة.

- نظفي سطح البوتجاز حتى يلمح، واسمحيه بفوظة مبللة لإزالة الترسبات.





خطوات مذهلة لتنتظيف الشفاظ من الدهون المتراكمة:

- مسح الشفاط من الداخل والخارج.

- خلط الماء الدافئ مع منظف غسالة الأطباق مع الأمونيا.

- أزيلي الفلتر ثم نظفيه بالماء والصابون، وتأكدي من جفافه قبل إعادة تركيبه.

- مسح حواف المروحة بالأمونيا أو الخل مع الماء.

- تنظيف شبكة الفلتر بمعجون الخميرة مع الماء.