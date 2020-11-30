التاسعة بتوقيت الأهلي دائمًا حاضرة أمام الزمالك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:19 ص
فرحة الأهلي
فرحة الأهلي
أمل الحلفاوي
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التاسعة بتوقيت الأهلي، جملة رددها عصام الشوالي المعلق الرياضي، ليتغنى بها عشاق القلعة الحمراء بعد تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.


وحقق الأهلي اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بثنائية مقابل هدف، مساء الجمعة الماضية.


الأهلي مشوار مليء بالبطولات، ولكن التي تحسم أمام الزمالك في ديربي القاهرة لها مذاق مختلف عند عشاق وجماهير القلعة الحمراء.


وطال انتظار هذا التتويج، الذي غاب عن الأهلي منذ عام 2013، ووصل إلى النهائي مرتين في عامي 2017 و2018، ولم يحالفه الحظ بعد أن يكون قريبا من الكأس.


لم يكن هذا أول لقب تاسع يحققه أمام الزمالك، حيث في عام 1942، حقق لقبه التاسع في بطولة كأس مصر، بثلاثية نظيفة أمام الأبيض.


وفي بطولة السوبر المصري، حقق الأهلي لقبه التاسع عام 2015، على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، على أرضية ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.


جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكون هناك قمة جديدة في نهائي كأس مصر، حيث يلاقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، والزمالك يواجه طلائع الجيش، في نصف نهائي البطولة، وفي حال تخطيهم هذا الدور، سينتقلوا إلى المباراة النهائية.

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