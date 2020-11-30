محافظة كفر الشيخ تعلن تأجيل زيارة وزيرة التضامن للغد

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أعلنت محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، تأجيل زيارة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى غدا الثلاثاء بذات المواقع والتوقيتات لوجود التزام مفاجئ لسيادتها بالقاهرة، وذلك قبل ساعتين من الموعد المحدد لوصولها الذي كان مقررا اليوم الساعة 11 ظهرا



ومن المفترض أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية،ويضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع،وتفقد جمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي،وحضان الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لمناقشة مشكلات الكليم بفوه، وتسليم 620 مشروعًا.



وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الغير قادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، فقد حرصت المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.