أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 30-11-2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:44 ص
اسعار السمك في مصر
اسعار السمك في مصر
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 30-11-2020 استقرار ، مع زيادة المعروض منها بقيام الحكومة بتوسيع عمليات صيد الأسماك والاستزراع السمكي، وتطهير البحيرات.

 

 

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 30-11-2020 :

وبحسب شعبة الأسماك تراوح  أسعار البلطى المزارع " 1 "  ليتراوح بين 17-19 جنيها للكيلو.

وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-16 جنيها للكيلو.

واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100جنيها.

سعر  المكرونة السويسى 60 -70جنيها.

والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو. 

وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو.

تراوح  سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو.

سجل سعر البربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، كما سجلت  أسعار القشر بياض 60-85جنيها  للكيلو.

  سعر البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو.

 فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

 تراوحت أسعار  السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها.

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