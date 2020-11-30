أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 30-11-2020
شهدت أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين
30-11-2020 استقرار ، مع زيادة المعروض منها بقيام الحكومة بتوسيع عمليات صيد
الأسماك والاستزراع السمكي، وتطهير البحيرات.
وبحسب شعبة الأسماك تراوح أسعار البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 17-19 جنيها للكيلو.
وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل
14-16 جنيها للكيلو.
واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو،
والبلطى الفيليه 30 – 100جنيها.
سعر المكرونة السويسى 60 -70جنيها.
والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.
وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو.
تراوح سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو.
سجل سعر البربون " 2 " 25-35 جنيها
للكيلو، كما سجلت أسعار القشر بياض
60-85جنيها للكيلو.
سعر
البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو.
فيما
سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.
تراوحت
أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها
للكيلو، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها.
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