أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 30-11-2020

شهدت أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 30-11-2020 استقرار ، مع زيادة المعروض منها بقيام الحكومة بتوسيع عمليات صيد الأسماك والاستزراع السمكي، وتطهير البحيرات.

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 30-11-2020 :

وبحسب شعبة الأسماك تراوح أسعار البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 17-19 جنيها للكيلو.

وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-16 جنيها للكيلو.

واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100جنيها.

سعر المكرونة السويسى 60 -70جنيها.

والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.

وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو.

تراوح سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو.

سجل سعر البربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار القشر بياض 60-85جنيها للكيلو.

سعر البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو.

فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها.