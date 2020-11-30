طريقة عمل سلطة المكرونة والبروكلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكِ عزيزتي مقادير وطريقة تحضير سلطة المكرونة بالبروكلي يمكنك تحضيرها لافراد اسرتك وهي وصفة شهية وسريعة التحضير ومذاقها جيد

مقادير سلطة المكرونة والبروكلي
مقادير صلصة المكرونة
3 ملاعق من عصير الليمون 
ملعقة كبيرة من الريحان
2 ملعقة كيرة من زيت الزيتون 
رشة ملح

- 100 جرام من المكرونة 
- 150 جم من البروكولي 
- جبن الشيدر 

طريقة تحضير سلطة المكرونة والبروكلي
- نقوم بسلق المكرونة والبروكلي كلا على حدى ثم نقوم بوضعهم على بعض بعد التصفية.
- نضيف عليهم الجبن الشيدر المقطع إلى مكعبات والطماطم والزيتون.

- لتحضير صلصة المكرونة والبروكلي إليكم التالي:
نخلط الليمون مع زيت الزيتون والريحان والملح جيداً ثم نقوم بإضافة الصوص على المكرونة وتقدم لأفراد اسرتك بالهنا والشفا.

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