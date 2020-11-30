طريقة عمل سلطة المكرونة والبروكلي

نقدم لكِ عزيزتي مقادير وطريقة تحضير سلطة المكرونة بالبروكلي يمكنك تحضيرها لافراد اسرتك وهي وصفة شهية وسريعة التحضير ومذاقها جيد





مقادير سلطة المكرونة والبروكلي

مقادير صلصة المكرونة

3 ملاعق من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الريحان

2 ملعقة كيرة من زيت الزيتون

رشة ملح





- 100 جرام من المكرونة

- 150 جم من البروكولي

- جبن الشيدر





طريقة تحضير سلطة المكرونة والبروكلي

- نقوم بسلق المكرونة والبروكلي كلا على حدى ثم نقوم بوضعهم على بعض بعد التصفية.

- نضيف عليهم الجبن الشيدر المقطع إلى مكعبات والطماطم والزيتون.





- لتحضير صلصة المكرونة والبروكلي إليكم التالي:

نخلط الليمون مع زيت الزيتون والريحان والملح جيداً ثم نقوم بإضافة الصوص على المكرونة وتقدم لأفراد اسرتك بالهنا والشفا.