كيكة الفواكه المجففة.. وصفة سهلة التحضير

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير كيكة الفواكه المجففة في المنزل، حيث يمكنك اتباع الخطوات للحصول على المذاق المطلوب بكل سهولة:

مقادير كيكة الفواكه المجففة
- زبيب : نصف كوب (أسود)
- زبيب : نصف كوب (أبيض)
- مشمش : نصف كوب
- لوز : نصف كوب (مقشر ومبشور)
- قشرة ليمون : كوب (مفروم)
- بندق : ربع كوب (مبشور)
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف
- دقيق : 3 اكواب
- بيكربونات الصوديوم : رشّة
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- هيل : نصف ملعقة صغيرة (ناعم)
- الزبدة : كوب (لينة)
- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- السكر الناعم : كوب
- حليب : نصف كوب
- البيض : 5 حبات
- عصير البرتقال : ربع كوب

طريقة تحضير كيكة الفواكه المجففة
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وإحضار قالب الكيك حسب الشكل المفضل لديك سواء مستطيل أو دائري.
- ضعي الزبيب واللوز وقشر الليمون والبندق داخل طبق عميق وننثر ربع كوب من الدقيق عليها والتقليب جيداً حتى يتم تغطية المكسرات بالدقيق ثمّ نتركه جانباً.
- قومي بتنخيل باقي الدقيق والملح والبيكربونات والزنجبيل والقرفة والهيل والبيكنج باودر داخل طبق عميق ثم نضع الزبدة والسكر داخل وعاء الخلاط وتثبيت المضرب الشبكي والتشغيل على سرعة متوسطة حتى الحصول على خليط كريمي متماسك.
- إضافة البيض واحدة تلو الأخرى في كل مرة مع استمرار التشغيل بعد كل إضافة حتى يختفي البيض تماماً.
- إضافة الحليب والدقيق والعصير وخليط الفواكة والمكسرات ثم نقوم بالتشغيل على سرعة متوسطة حتى تختلط المكوّنات مع بعضهم جيداً.
- سكب خليط الكيك داخل القالب ثم نخبز الكيك لمدّة 60 دقيقة حتى ينضج الكيك ويكتسب اللون الذهبي ويمكننا اختبار نضوج الكيك بواسطة عود خشبي صغير ويجب خروجه نظيفاً كدليل على نضوج الكيك.
- نخرج الكيك من الفرن ونتركه في القالب لمدة 15 دقيقة حتى يبرد ثم نخرج الكيك من القالب ونتركه على شبك معدني حتى يبرد تماماً. 

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