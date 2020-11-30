أحمد مجدى يكشف عن سبب اعتذاره عن حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"

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أوضح الفنان أحمد مجدي سبب اعتذاره عن حكاية "أول السطر" ضمن مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض حاليًا عبر قناة "DMC"، وذلك

بسبب انشغاله بأعمال أخرى، وأنه كان يريد الحصول على فترة راحة ولاسيما بعد تصويره الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح".



وأكد أحمد مجدي في تصريحات صحفية له أنه كان سيتشرف بالعمل مع الفنانة درة، والمخرج الكبير محمود كامل ولكن لم القدر لم يسمح بذلك.





"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات مسلسل "الإ أنا"، وهو بطولة درة، عمر الشناوي، ريم عبدالقادر، وهو من إخراج محمود كامل.



وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد مجدي حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" عبر إحدى االمنصات الالكترونية، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.











