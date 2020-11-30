نصائح لتنظيم حفل زفافك بدون مشاكل

هناك طرق طرق للحفاظ على علاقتك بشريكك قوية أثناء التخطيط لحفل الزفاف، وللحفاظ على تنظيمه بدون مشاكل مع شريك حياتك اتبعيها

1- تقبلوا اختلاف وجهات النظر

يجب تقبل اختلاف وجهات النظر ويجب العلم بأن الشعور بالتوتر والقلق أمر طبيعي لكليكما.





2- المشاركة

يجب مشاركة بعضكما لبعض عند التخطيط لحفل الزفاف ولا يشعر شخص منكم أنه يبذل مجهودا بمفرده دون مشاعدة الأخر فأعلموا أنكم الانكيان واحد، ويجب أن تكونوا متفقان حول ما يجب القيام به وتوزيع الحمل بالتساوي.





3- التخطيط لحفل الزفاف ليس كل شيء

احرصي على وضع بعض الحدود، كما يجب الحفاظ على علاقتكما حية خارج التخطيط لحفل الزفاف ، لذا تذكروا أن هناك أشياء أخرى تتحدثون عنها.



