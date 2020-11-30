66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتونس

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم الاثنين، 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وكشفت الصحة التونسية، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 3219، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96251 حالة.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تونش إصابات كورونا

أخبار تهمك

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 14 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ 35 دقيقة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ ساعة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 19 ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"رويترز": إصابات كورونا تتجاوز الثلاثة ملايين في أمريكا

الولايات المتحدة تسجل 73 ألف حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة

6 آلاف إصابة بكورونا في المكسيك خلال 24 ساعة

إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. اليونان تسجل 233 إصابة جديدة بالفيروس

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!