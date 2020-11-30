نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، عن موقف النادي من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، المقرر له يوم العاشر من شهر ديسمبر المقبل.


وأكد المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أن نادي نهضة بركان لم يبدي استيائه من موعد مباراة السوبر.


وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يبلغهم بموعد مواجهة الأهلي على كأس السوبر الإفريقي حتى الآن، لكي يبدوا اعتراضهم.


وأوضح أن نادي نهضة بركان يرفض بشكل نهائي فكرة خوض اللقاء في القاهرة، مشيرا إلى أن النادي متمسك بهذا الموقف.

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