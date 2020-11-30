الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

استقر مسؤولو الزمالك على رحيل المهاجم الكونغولي جابونجو كاسونجو خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر، بعد أداوءه السئ في نهايئي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





رحيل كاسونجو عن الزمالك





وقرر مسؤولو الزمالك تسويق كاسونجو، من أجل إفساح المجال لعودة الجناح المغربي حميد أحداد في الفترة المقبلة من الموسم الكروي الجديد.









وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في نهائي القرن الأفريقي.









وفي سياق أخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر مساء الثلاثاء المقبل.