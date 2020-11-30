تعرف على عقوبات للجنة مسابقات القسم الثانى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى العقوبات التى تم إتخاذها بخصوص مباريات الجولة الأولى بالقسم الثانى للثلاث مجموعات.

وجاءت القرارات على النحو التالى ..

المجموعة الاولي :

إيقاف أحمد صلاح علي علي لاعب نادي الشبان المسلمين بقنا في واقعة الطرد لمنع هدف محقق مباراة واحدة رسمية إعتباراً من تاريخ المباراة.
 
إيقاف سعيد بكري أبوالحسن المشرف العام لنادي الشبان المسلمين بقنا في واقعة الطرد لنزوله ارض الملعب للإعتراض علي قرارات الحكم ولما بدر منه تجاه حكم المباراة أربع مباريات إعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة. 

توجيه انذار لنادي بني سويف، في واقعة تأخر بداية المباراة لنزول الفريق ارض الملعب لمدة خمسة دقائق مع الالتزام بتوقيت المباريات وعدم التكرار مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات في هذا الشأن. 
 
إيقاف وائل محمد اخصائي العلاج الطبيعي بنادي بني سويف لما بدر منه تجاه الحكم بعد إنتهاء المباراة مباراتين إعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة. 

التنبيه على نادي بني سويف في واقعة عدم الالتزام بأرقام اللاعبين ، بالالتزام بسيستم الاتحاد وأرقام اللاعبين مع تثبيت أرقام اللاعبين وذلك لعدم توقيع عقوبة مضاعفة في هذا الشأن. 

توجيه إنذار لنادي تليفونات بني سويف، في واقعة تأخر بداية المباراة لنزول الفريق لأرض الملعب خمسة دقائق بالالتزام بتوقيت المباريات مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات مضاعفة. 

إيقاف عمرو ابوالنور سعد مساعد مدرب مركز شباب سمسطا، في واقعة الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم، مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية "مائتان وخمسون جنيها " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الايقاف وسداد الغرامة الموقعة .

توجيه إنذار لمركز شباب سمسطا في واقعة عدم وجود لوحة تبديلات اللاعبين مع الالتزام بوجودها في المباريات مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات في هذا الشأن. 

المجموعة الثانية :

توجيه إنذار لنادي الترسانة في واقعة تواجد أفراد غير مصرح لهم في المباراة بالالتزام بالعدد المسموح لهم بحضور المباريات وذلك لعدم توقيع عقوبات مستقبلاً .

إيقاف حسام محمد جلال عبدالعال لاعب نادي النصر في واقعة الطرد لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الفريق أمام الداخلية مباراة واحدة رسمية إعتباراً من تاريخ المباراة. 

توقيع غرامة مالية على نادي كوكاكولا مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " لما بدر من عامل غرفة الملابس تجاه طاقم التحكيم من التلفظ بألفاظ بذيئة تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد والتنبيه عليه بعدم التكرار لعدم توقيع عقوبات مضاعفة مستقبلاً. 

إيقاف محمد احمد محمد عيد لاعب نادي بورتو السويس، في واقعة سلوك غير رياضي تجاه الحكم أربع مباريات اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " الف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته لديكم ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة. 

المجموعة الثالثة :

التنبيه على نادي المنصورة في واقعة تأخر بداية المباراة لنزول الفريق لارض الملعب خمس دقائق بالالتزام بتوقيت المباريات مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات في هذا الشأن. 
 
التنبيه على نادي المنصورة في واقعة عدم الالتزام بأرقام اللاعبين والإلتزام بسيستم الاتحاد وأرقام اللاعبين مع تثبيت أرقام اللاعبين وذلك لعدم توقيع عقوبة مضاعفة في هذا الشأن. 

توجيه انذار لنادي بيلا في واقعة تأخر بداية المباراة لنزول الفريق لارض الملعب خمس دقائق بالالتزام بتوقيت المباريات مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات في هذا الشأن. 
 
إيقاف محمد ظريف فؤاد لاعب دكرنس في واقعة الطرد لما بدر منه تجاه لاعب الفريق المنافس مباراتين إعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة.

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