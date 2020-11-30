اتبع هذه النصائح للاستيقاظ بنشاط

هناك مجموعة من النصائح التي تساعدك على الاستيقاظ مبكرا وبنشاط، للعمل وفقا لموقع «healthline»، وهي تتمثل في التالي:









1. ضبط المنبه

عليك ضبط المنبه للاستيقاظ مبكرا بكل سهولة، وعليك النوم في وقت مبكر وضبط هاتفك للاستيقاظ حين سماعه.





2. غلق الهواتف

يجب غلق هاتفك الجوال طوال الليل لكي لا يزعجك صوته وتحصل على قدر كافِ من النوم ليلا،ففي حالة عدم غلقه يمكن للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات أن يغير مستويات الميلاتونين الطبيعية في جسمك؛ ما يجعل النوم أكثر صعوبة.





3. احذر تناول الطعام ليلا

تجنب تناول الوجبات الخفيفة، ووفر شهيتك لتناول الإفطار في الصباح.





4. النوم والستائر مفتوحة

اترك الستائر مفتوحة قليلاً قبل النوم. بهذه الطريقة، يمكن لأشعة الشمس أن تتدفق من خلالها وتساعدك على الاستيقاظ بشكل طبيعي.