تخلصي من مشاكل الشعر المجعد بهذه الطريقة

هناك طريقة عليك اتباعها تخلصك من مشاكل الشعر المجعد بكل سهولة، حيث أن الشعر يكون جاف وخاصة في فصل الشتاء، ومن هنا اتبعي هذه الطريقة للحصول على شعر رطب وانسيابي وخالي من المشاكل.





مقادير وصفة جل الألوفيرا

- ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ملعقتان صغيرتان من الزبادي





طريقة تحضير وصفة جل الألوفيرا

ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيداً الى أن تصبح متجانسة، وإذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً بإمكانك زيادة الكمية.

قسمي شعرك ال أقسام وابدأي بتطبيق الخليط على شعرك وفروة رأسك.

اتركي الخليط عل شعرك لمدة 30 دقيقة، بعدها اغسليه بالشامبو والبلسم على الطريقة الاعتيادية.





تعمل هذه الوصفة على إصلاح الخلايا الميته في الشعر وتنعيم وترطيب الشعر الجاف والمتطاير في الشتاء وتعزيز نموه وتقليل قشرة الرأس والحكة.