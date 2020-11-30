طريقة فعالة لتبييض الأسنان في المنزل.. جربيها

تعاني معظم النساء من مشكلة اصفرار الأسنان وتغيير لونها بسبب المأكولات والمشروبات، لذا نقدم لكم وصفة زيت جوز الهند للتخلص من اصفرار الأسنان وتبييضها في المنزل بكل سهولة:

استخدمي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وافركي بإصبعك كل أسنانك ولثتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسلي أسنانك بالماء الفاتر قبل استخدم معجون الأسنان، ولكن

عند تكرار استعمال هذا العلاج ستلحظين بعد فترة أن أسنانك أصبحت أكثر بياضا.