اسعار الدولار اليوم الاثنين 30-11-2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:20 ص
أسعار الدولار اليوم الاثنين
أسعار الدولار اليوم الاثنين
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه  استقرار، اليوم الاثنين في ثاني تعاملات هذا الاسبوع، بعد ارتفاعات محدودة شهدها الأسبوع الماضي بقيمة 2 قرشا.

 

 

واستقر سعر الدولار في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند  15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، كما اسقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وحقق سعر  الدولار ثباتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر  عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

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