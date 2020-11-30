أمطار متوسطة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 30/11/2020، في محافظات ومدن مصر، فتصل درجاتا لحرارة في القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، أما في الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، وفي مطروح تصل العظمى لـ21 درجة والصغرى 12 درجة، وتسجل سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، بينما تسجل قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وعن أسوان فتصل العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
  
وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

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