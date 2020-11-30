حالة الطقس اليوم الإثنين 30/11/2020 في محافظات ومدن مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تشهدها البلاد في الصباح الباكر مما تعيق رؤية السائقين وعليهم توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة منعا لارتكاب الحوادث.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.