الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة وخريطة سقوط الأمطار

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، محددة مناطق سقوط الأمطار، حيث تشهد البلاد أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات، مع انخفاض في درجات الحرارة، وشبورة مائية تعيق الرؤية نهارا.





حالة الطقس اليوم الاثنين ومناطق سقوط الأمطار

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد طقس مائل للدفءعلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وتشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة الى متوسطة مع شبورة مائية على السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – مطروح ).





حالة الطقس الثلاثاء ومناطق سقوط الأمطار

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد إنخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء.





وهناك فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية كفر الشيخ – البحيرة - الإسكندرية – مطروح – السلوم بنسب متفاوته، مع شبورة مائية.





حالة الطقس الثلاثاء ومناطق سقوط الأمطار

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية نهاراً، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء.



