الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي يكشف حقيقة بيعه مقتنيات الراحل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
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أكد رامي بركات الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، أنه لم يقم ببيع أى مقتنيات للفنان الشاب الراحل، كما أشيع.

ونفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تمامًا قيامه ببيع أي مقتنيات الراحل فى شقة الهرم كما جرى إخلاء شقة المهندسين ولا يوجد بها أى مقتنيات".

كما صرح بأنه متمسك برفضه خروج أى مقتنيات للفنان الراحل أحمد زكى من مصر.

وأكد أنه أشقاء الفنان أحمد زكى عاوز سيأخذون حقوقهم بالكامل، مضيفًا: "هديهم حقهم فى كل حاجة وده اللى كنت عاوزه من الأول لكن لم يتم تنفيذه".

يذكر أن محرك جوجل احتفل منذ أيام  قليلة بالذكرى الـ 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية "أحمد زكي".

ووضع محرك البحث صورة الراحل على صدارة صفحته الرئيسية.

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