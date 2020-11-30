"للحين عايش" لفضل شاكر تقترب 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي.





وحققت الأغنية مشاهدات مرتقعة في وقت قياسي، جدًا حيث اقتربت من تسجيل 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بوقت قياسي.





وتقول كلمات أغنية للحين عايش: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني من يسوى أخونك عشانه.







