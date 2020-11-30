موعد مباراة برشلونة المقبلة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

يلتقي نادي برشلونة نظيره نادي فيرينكفاروسي المجري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب فيرينكفاروسي الدولي فى المجر فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

يذكر أن نادي برشلونة صعد للدور المقبل من بطولة دروي أبطال أوروبا بينما يحتل نادي فيرينكفاروسي المركز الأخير بالمجموعة.

أخبار تهمك

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 6 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!