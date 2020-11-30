موعد مباراة برشلونة المقبلة





يلتقي نادي برشلونة نظيره نادي فيرينكفاروسي المجري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب فيرينكفاروسي الدولي فى المجر فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



