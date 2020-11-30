تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن هدف شيكابالا في نهائي دوري أبطال أفريقيا
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
أحمد عصام
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ألدى مجدي طلبة لاعب الاهلي الأسبق، سعادته عقب تربع الاحمر على عرش افريقيا وتحقيقه لقبه التاسع بدوري الابطال.
وقال طلبة خلال حواره للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تتويج الأهلي ببطولة افريقيا جاء في توقيت مهم، وهو فريق يمتلك نظام ثابت طوال تاريخه لا يتغير".
وتابع: النادي الأهلي دائما ما يكون على بعد خطوة عن اقرب منافسه، وشيكابالا احرز هدف "حلو"، ولكن جول أفشة اغلى.