تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن هدف شيكابالا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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ألدى مجدي طلبة لاعب الاهلي الأسبق، سعادته عقب تربع الاحمر على عرش افريقيا وتحقيقه لقبه التاسع بدوري الابطال.

وقال طلبة خلال حواره للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تتويج الأهلي ببطولة افريقيا جاء في توقيت مهم، وهو فريق يمتلك نظام ثابت طوال تاريخه لا يتغير".

وتابع: النادي الأهلي دائما ما يكون على بعد خطوة عن اقرب منافسه، وشيكابالا احرز هدف "حلو"، ولكن جول أفشة اغلى.

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