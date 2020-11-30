تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن هدف شيكابالا في نهائي دوري أبطال أفريقيا













ألدى مجدي طلبة لاعب الاهلي الأسبق، سعادته عقب تربع الاحمر على عرش افريقيا وتحقيقه لقبه التاسع بدوري الابطال.





وقال طلبة خلال حواره للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تتويج الأهلي ببطولة افريقيا جاء في توقيت مهم، وهو فريق يمتلك نظام ثابت طوال تاريخه لا يتغير".



