صلاح عبد الله يكشف حقيقة مشاركته في "اللعبة 2"



وأكد في تصريحات صحفية، أن أي حديث عن هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة إطلاقًا.

مسلسل "اللعبة2" بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف.



ويذكر أن أخر أعمال "صلاح"، مسلسل " أتنين في الصندوق"، الذي عرض رمضان الماضي.و

ودارت أحداث المسلسل حول التوأم شوقي وزيكا الذين يحاولون تغيير حياتهما للأفضل، حيث يريد زيكا أن يصبح مغني، ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك.



كشف الفنان صلاح عبد الله، حقيقة مشاركته في "اللعبة 2"، مؤكدًا أن جميع ما أثير من أخبار عن هذا الأمر غير صحيحة.