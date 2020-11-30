وفاة الممثل الأصلي لشخصية الشرير "دارث فيدر" في "حرب النجوم"

غيب الموت الممثل البريطاني، ديفيد براوز، أحد الأبطال الرئيسيين لأفلام "حرب النجوم".





واشتهر الراحل بتجسيده لشخصية الشرير "دارث فيدر".





وعبر حسابه على موقع "تويتر"، غرد الممثل الأمريكي مارك هاميل، الذي يجسد دور فارس الجيداي "لوك سكاي ووكر" قائلًا "حزين للغاية لسماع وفاة ديفيد براوز، لقد كان رجلا طيبا وأفضل بكثير من "دارث فيدر".



وأضاف: "لقد كان ممثل وزوج وأب وعضو في وسام الإمبراطورية البريطانية، وحائز 3 مرات على بطولة رفع الأثقال البريطانية، وأرمز الصليب الأخضر، لقد أحب معجبيه بقدر ما أحبوه".



