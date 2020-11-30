"بتيشرت الأهلي وتورته".. أسرة بالغردفة تحتفل بتتويج نادي القرن ببطولة أفريقيا (صور)

احتفلت إحدى الأسر بمدينة الغردقة، بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا على طريقتها الخاصة، وسط فرحة عارمة مرتدين جميعهم تيشرت نادى الأهلى، وتتوسطهم تورته تحمل شعار الأهلي وتتويجه ببطولة أفريقيا.





ومن جانبه قال عماد أديب، رب الأسرة الذى كان حريصًا على، الإحتفال بفوز الأهالى ببطولة أفريقيا، وسط عائلته فى جو يسوده الحب بين الجميع.





وأكد"أديب لـ"لفجر" أن فكرة الإحتفال بالأهلى، كانت تراوده منذ 7 سنوات ومع كل فوز كان يحققه الأهلى فى جميع بطولاته، مشيرًا أنه كان حريص بعد هذا الفوز أن ينفذ فكرته، وتوجه على أحد محلات بيع الحلويات الشهيرة بالغردقة، لحجز تورته بمواصفات خاصة تحمل شعار الأهلى ويكسوها اللون الأحمر.





ومن جانبه قال أحمد كمال مدير أحد محلات الحلويات الشهيرة بالغردقة، أنه حضر أحد أهالى مدينة الغردقة، إلى المحل لحجز تورته تحمل شعار الأهلى، وذلك للاحتفال بفوز الأهالى ببطولة أفريقيا.





وأضاف"كمال" في تصريح خاص ل "لفجر"، استغرق تجهيز التورته 24 ساعة من تحضيرات وتجهيز لتخرج بهذا الشكل الذى يليق بنادى الأهلى، موضحًا أن حجم التورته 30×40 وتم تجهيزها من أجود الخامات.





كان حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على حساب نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية، على استاد القاهرة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









تقدم الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 5 من بداية المباراة، وعادل شيكابالا النتيجة بتسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.









وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب وأهدروا العديد من الفرص المحققة حتى تمكن قفشة من خطف هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2-1.



