تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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واصل ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان حصد الأهداف في الدوري الاسباني، حيث نجح النجم الارجنتيني في تسجيل 3 أهداف في اخر 3 مباريات في الليجا، كما سجل المهاجم الفرنسي نفس عدد الاهداف في نفس عدد المباريات.

وحطم برشلونة على خصمه اوساسونا برباعية نظيفة سجلها “برايثوايت، جريزمان، كوتينيو، ميسي” في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاحد على ملعب “الكامب نو”، ضمن الجولة 11 في الدوري الاسباني.

ورغم عودة ميسي وجريزمان إلى التهديف من جديد الا ان مهاجم ريال سوسيداد، الدولي الاسباني “ميكيل اويارزابال” ما زال في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 6 أهداف، منهم 4 أهداف من علامة الجزاء.


وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم كالآتي:-


1 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.


2 – جيرارد مورينو – ستة أهداف.

3 – جواو فيليكس – خمسة أهداف.

4 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

5 – لويس سواريز – خمسة أهداف.

6 – ياجو أسباس – خمسة أهداف

7 – كريستيان تييو – أربعة أهداف.

8- كارلوس سولير – أربعة أهداف.

9 – كريم بنزيما – أربعة أهداف.

10 – بورتو – أربعة أهداف.

11 – خوسيه موراليس – أربعة أهداف.

12 – أنسو فاتي – أربعة أهداف.

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