شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الوجهة المقبلة للنسغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وأصبح أليو بادجي أول اللاعبين القريبين من الرحيل عن النادي الأهلي بعدما توج النادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.





وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بادحي اما الى فرنسا او بولندا علي سبيل الاعاره".



