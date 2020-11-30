شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الوجهة المقبلة للنسغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأصبح أليو بادجي أول اللاعبين القريبين من الرحيل عن النادي الأهلي بعدما توج النادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بادحي اما الى فرنسا او بولندا علي سبيل الاعاره".

ويحتاج النادي الأهلي لرحيل أحد اللاعبين الأجانب في صفوفه من أجل قيد المغربي بدر بانون والذي تم التعاقد معه قادما من الرجاء المغربي.

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