تركي آل الشيخ يعلن عن موعد طرح أول عمل فني له مع أصالة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وكتب تركي: "بكرا الساعة ٩ أغنيتي معاك وأول تعاون، وأهديك الأغنيه ولكل الجمهور".

وأعلنت أصالة من جانبها عن إعجابها بكلمات الأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وكتبت أصالة، "الأغنية غير عاديّة ومو طبيعيّة.. غايه بالسهولة وتفاصيل لا تخطر على بال.. عشقتها ..تحدّتني وتحدّيتها.. حلوة بطريقة ساحرة.. طيّبة متلّ قلّبك أبوناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّلي سعادة وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيرة ابن الرّياض البار"

أخبار تهمك

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 7 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق أمير مرتضى على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

01:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!