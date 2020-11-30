تركي آل الشيخ يعلن عن موعد طرح أول عمل فني له مع أصالة





أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".





وكتب تركي: "بكرا الساعة ٩ أغنيتي معاك وأول تعاون، وأهديك الأغنيه ولكل الجمهور".





وأعلنت أصالة من جانبها عن إعجابها بكلمات الأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي بتويتر.



