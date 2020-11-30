تعليق مثير من "الإبراشي" على واقعة التنمر على "شيكابالا"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على التنمر على لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا"، قائلًا:" هذه قلة حقيرة تمارس العنصرية، وما حدث انحطاط، وليس تشجيعًا لنادي"

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن البعض يعتقد أنه بممارسة العنصرية، أنهم يستطيعون الحط من شأن "شيكابلا"، وهذا غير صحيح، معقبًا: "من يلجأ إلى مثل هذه الأساليب لا يحط من شأن شيكابلا، ولكنه يحط من شأن نفسه".

وولفت إلى أن الهدف مما يحدث هو احداث فتنة في الرياضة بعدما فشلوا في إحداث فتنة طائفية، مشددًا على ضرورة ردع ومعاقبة من يقوم بالتنمر أو اللجوء لمثل هذا الأسلوب.

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 11 شخصا من المتورطين في تصوير ونشر مقطع فيديو يتضمن إساءات لنادي الزمالك ونجمه محمود عبد الرازق المعروف باسم "شيكابالا".

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره بأحد المقابر بمنطقة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة دلتا مصر، المتهمين وهم يتلون الفاتحة على روح شيكابالا، قائد نادي الزمالك، وترديد هتافات ضده.

وفي السياق ذاته ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر القبض على 4 أشخاص من المتورطين في تصوير ونشر فيديو يظهر كلبا بأحد ميادين مدينة الأقصر في صعيد مصر وهو يرتدي قميص نادي الزمالك والإساءة للنجم شيكابالا.

وبعد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بفوزه الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

لكن مقطع فيديو من الأقصر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة تحمل كلبا أسود اللون وتهتف له باسم شيكابالا (34 عاماً)، أثار غضب كثيرين نددوا بالعنصرية، خصوصاً وأن هذا النهائي التاريخي أقيم من دون جمهور من جراء فيروس كورونا المستجد، وتحت شعار "لا للتعصب" احترازا لأية مواجهات قد تحصل بين الجماهير خارج الملعب.

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