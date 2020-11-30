التموين تكشف المخزون الاستراتيجي من السلع حتى مع استمرار جائحة كورونا (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
شيماء حسن
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قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن هناك مخزون من 25 سلعة استراتيجية تكفي من أربعة إلى خمسة أشهر، مؤكدًا أن هناك مخزون آمن من السلع الأساسية المتمثلة في الأقماح، اللحوم والدواجن، السكر، وغيرها من السلع الإستراتيجية.

وقال "عشماوي" في لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "إن تحت أي ظرف آخر أنا أمن على الاحتياطي واقدر أوصل كافة السلع الإستراتيجية إلى كافة السلاسل والأسواق".

وأضاف أنه من المتوقع على عام 2050 سوف تزدهر بصورة كبيرة التجارة الالكترونية، والتي توقعت أن حجم مشتريات المواطنين أون لاين سوف ترتفع إلى 70%.

وأشار إلى أن أسواق مثل أمازون وعلي بابا أصبحت تبحث عن مساحات تخزينية لها، موضحًا أن التجارة أصبحت تأخذ منحى آخر وأصبحت ترتبط بصورة كبيرة بالمخازن فالسلع أون لاين لا تأتي من سلاسل السوبر ماركت ولكن من المخازن.

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أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا لتحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد، ولسهولة إضافة المواليد الجدد وتحديث البيانات اتبعوا المقالة التالية.

نستعرض لكم متابعينا الكرام رابط موقع دعم مصر لسهولة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين حيث يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن تفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، نظرا لأن عدد كبير من مواليد عام 2009 لم يتم إضافتهم على البطاقات التموينية، ولم يحصلوا على دعم التموين حتى الآن.

وموقع دعم مصر، هو عبارة عن وسيلة للتواصل بين المواطنين وبين الوزارة، ويوفر الموقع معظم الخدمات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن أهم تلك الخدمات التي يقدمها الموقع، إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.

ولمعرفة طريقة إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين لعام 2020 إليكم الخطوات التالية:
- الدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- اضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد 2020.
- أدخل رقم بطاقتك التموينية، ورقم القومى.
- اكتب رقم المكتب التمويني التابع لمنطقتك.
- اختر مديرية التموين الخاصة بمنطقتك.
- اكتب اسم يقال التموين الذي تصرف منه السلع.
- اضغط على زر "استعلام".

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