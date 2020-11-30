"الحديدي" عن حل مجلس نادي الزمالك: نهاية مرتضى منصور (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
كـسـاب أحـمـد
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عقبت الاعلامية لميس الحديدي، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك للتحقيق في مخالفات مالية، قائلة: "السؤال الذي يشغل الشارع والجمهور الان هل هذه هي نهاية مرتضى منصور ؟ وكيف سيؤثر هذا الامر على فريق الزمالك؟.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "دي الاسئلة الاهم التي تشغل الشارع المصري الان.. هل ستتأثر التعاقدات والتجديدات، ومن المسئول عن كرة القدم في نادي الزمالك.

وأضافت: "كما نفهم من نص قرار وزير الشباب والرياضة هذه المجالس في الاندية، لن تعود مرة أخرى وأهم هذه الاندية التي شملها القرار هي مجلس إدارة الزمالك، ويبقى السؤال الاهم بقى الكورة أخبارها إيه في الزمالك ؟ خاصة أن فريق نادي الزمالك متميز جدًا في الفترة الاخيرة، واستطاع ان ينافس في بطولة أندية إفريقيا..ونحن نعلم أن هذا النادي يتعرض لعثرات كبيرة منذ عام 2005 وحتى 2014 عبر سلسلة من مجالس الادارات المؤقتة ".

وتابعت: "الناس بتسأل لماذا لجنة قضائية تكلف بإدارة النادي ؟ وده سؤال مهم لكن ربما يعود ذلك كون النادي به مخالفات مالية بما ينتج عنها من حالة عدم استقرار تتطلب وجود لجنة قضائية من عدد من المستشارين والعاملين في الهيئات القضائية حتى يكون بوسعن إعادة الانضباط للنادي ويكون لهم احترامهم ومقدرتهم على اتخاذ ما يلزم حتى لا يحدث خلل بأي شكل من الاشكال.

لكن الحديدي قالت: "السؤال الذي يشغل الشارع الرياضي والجماهير ماذا سيحدث في ملف كرة القدم ؟ خاصة وأن قرار الشباب والرياضة يأتي تزامنًا مع موسم تعاقدات حيوي والزمالك لديه مباراة مهمة يوم الثلاثاء وإذا نجح فيها سيخوص مباراته أمام الاهلي السبت ".

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